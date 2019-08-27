Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti şüphelisi bastonla adliyeye geldi
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Uyuşturucu ticareti şüphelisi bastonla adliyeye geldi

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 Afgan gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi bastonla adliyeye geldi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 Afgan gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bastonla adliyeye gelen şüphelilerden A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerince bir süre takibe alınan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu A.E.(74) ve akrabaları M.E.(31) ve S.F. (30) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satıştan elde edilen 10 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin, zor yürüdüğü görüldü. Bastonla binaya gelen A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:22 Kaynak: DHA
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