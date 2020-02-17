Uyuşturucu ticareti şüphelisi koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü - Son Dakika

HATAY'da, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suriye'de iç savaştaki bombardımanlarda sağ bacağını kaybeden şüpheli A.H., koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere 9 adrese operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet captagon, 50 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 39 fişek ile 2 adet şarjör, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi, 3 bin TL ve 300 Amerikan doları ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, B.E.T, H.E.V, F.E.B, B.E.R. ve M.Ş.E emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Suriye'de iç savaştaki bombardımanlarda sağ bacağını kaybeden şüpheli A.H., koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü.

- Hatay