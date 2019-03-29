Uyuşturucu Ticareti Şüphelisine Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.'yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 Kaynak: İHA
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