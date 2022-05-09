Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

09.05.2022 15:57
Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 11 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3 bin 243 adet ecstasy hap, 553 gram esrar maddesi ile satışa hazır vaziyette metamfetamin, eroin, skunk ve sentetik eczalar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

Uyuşturucu Madde Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:05:20. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement