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Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

24.12.2021 16:00
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 17 farklı adrese yönelik operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 17 farklı adrese yönelik operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Denizli ili genelinde "Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadeleye" yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam 4 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Yapılan 2 operasyonda ise 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, satışa hazır vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi düzenekleri, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 31 bin TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıs tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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