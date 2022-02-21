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Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

21.02.2022 18:18
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 15 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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