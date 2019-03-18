Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi 277 Adet Ecstasy ile Birlikte Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi 277 Adet Ecstasy ile Birlikte Yakalandı

1 saat önce

Afyonkarahisar polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan iki kişi yakalanırken, toplam 277 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi 277 Adet Ecstasy ile Birlikte Yakalandı, System.String[]
Afyonkarahisar polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan iki kişi yakalanırken, toplam 277 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaret yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs toplam 277 adet ecstasy maddesi ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapmaktan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca konu ile bağlantılı oldukları iddiası ile kakalanan 2 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Afyon, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi 277 Adet Ecstasy ile Birlikte Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]