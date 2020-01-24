Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda S.G. R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında, 3 fişek halinde toplamda 15.50 gram metamfetamin, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Yakalanan S.G. ve R.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:14 Kaynak: İHA
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