Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden uyuşturucu getirilerek satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şehirler arası otobüs terminalinde takibe aldıkları O.C.,'yi Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkta yakalayan polis, şüphelinin üst aramasında 11 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Kervansaray Mahallesi'nde ise uzun süredir takip edilen A.A.,'nın ikametine de operasyon düzenleyen ekipler, evin kömürlüğünde 378 gram metamfetamin maddesi buldu.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen A.A., ve O.C., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRŞEHİR