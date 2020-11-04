Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

04.11.2020 15:59
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhangazi, Yalova ve İznik bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen biri bayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu imal ve ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslar ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde, G. İ. (21) isimli bir bayan ile Ö.K (34) ve S.E.K (31) isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinde, iş yeri ve ev aramalarında çıkılar halinde satışa hazır vaziyette toplam 21.87 gr. Uyuşturucu metanfetamin maddesi, 8.18 gr. Uyuşturucu esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat ile G. İ. isimli bayan şahsın üzerinden uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 30 TL nakit para ele geçirildi. 3 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ise şahıslar Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrasında G.İ. isimli kadın ile birlikte S.E.K. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.K. ise serbest bırakıldı. - BURSA

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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