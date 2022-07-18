Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

18.07.2022 15:07
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 143 gram metamfetamin maddesi, esrar ve eroin maddeleri ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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