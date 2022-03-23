Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis

23.03.2022 16:05
Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına hükmedildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına hükmedildi.

Kocaeli'de yaşayan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Nusret Aynacı, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı. Aynacı'nın evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Nusret Aynacı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin ifadesi alınan Ulaş Katak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan Nusret Aynacı ve Ulaş Katak'ın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Nusret Aynacı SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Ulaş Katak ise duruşmaya katılmadı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık Aynacı, suçlamaları kabul etmedi. Aynacı, "Ben satıcı değilim sadece içiciyim. Uzun yıllar içiyorum ancak hiç satmadım. Evimde bulunan uyuşturucu maddeler Ulaş Katak'a aittir, benimle bir alakası yoktur. Ulaş Katak yüzünden benim adım dosyada geçmektedir. Öncelikle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Sizin adaletinize güveniyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nusret Aynacı ve Ulaş Katak'ın uyuşturucu ticareti yaptığına kanaat getirerek, her iki sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis - Son Dakika
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