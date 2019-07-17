Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

2 saat önce

Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalara uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler S.K., A.A., M.A.Ö. ve U: Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.K., A.A. ve M.A.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli U.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - NİĞDE
Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
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