Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
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Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalara uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler S.K., A.A., M.A.Ö. ve U: Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.K., A.A. ve M.A.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli U.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - NİĞDE
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