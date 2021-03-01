Uyuşturucu ticareti yapan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'ye uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 4 şahsa operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında yaklaşık gizlenmiş uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları tespit ederek takibe aldı. kısa süreli takibin ardından 3'ü yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 4 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda evin farklı noktalarına gizlenmiş 3 farklı poşetin içerisinde260 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 16.700 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ