Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

28.02.2022 16:17
Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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