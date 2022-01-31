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Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı

31.01.2022 15:17
Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli tutuklanırken, 378,18 gram metamfetamin maddesi, çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli tutuklanırken, 378,18 gram metamfetamin maddesi, çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde toplamda, 378,18 gram metamfetamin maddesi,11 gram eroin maddesi, 400 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 3,2 gram esrar maddesi ve çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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