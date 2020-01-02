Uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen anne ve oğlu, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen anne ve oğlu, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'nın Büyük Hasbahçe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte şüpheli Eyüp G.'nin (43) belirlenen adreste uyuşturucu madde sattın aldığını tespit etti. Bunun üzerine gözaltına aldıkları Eyüp G.'ye üst araması yapan ekipler, 70 gram esrar ele geçirdi. Eyüp G.'nin uyuşturucuyu para karşılığı satın aldığını söylemesi üzerine ekipler belirlenen adrese dün saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen anne Şehriban D. (46) ile oğlu Tolga D. (26) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 ayrı poşet içerisinde 230 gram esrar ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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