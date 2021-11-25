Uyuşturucu ticareti yapan çaycıya suçüstü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çay ocağı işletmecisinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Büro Amirliği ekipleri Çorlu Otogarı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen çay ocağı işletmecisi bir şahsı suçüstü yakaladı.

Şüphelini evi ve iş yerinde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde 31 fişek eroin maddesi, satışa hazır şekilde fişeklenmek üzere bir miktar eroin maddesi, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ