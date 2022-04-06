Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis

06.04.2022 14:37
Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kız kardeş, toplam 25 yıl hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kız kardeş, toplam 25 yıl hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kız kardeşler Demet S. ve Buket C.'nin evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete uyuşturucu madde attıkları tespit edildi. Polis ekipleri, kardeşleri gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

25 yıl hapis ve 50 bin TL para cezası verildi

"Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında dava açılan Demet S. ve Buket C.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Salonda sanık avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarının sabit olduğundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis - Son Dakika
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