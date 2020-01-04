Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 401 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.A. tutuklandı, G.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.C.Ö. ve Ş.T'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Yerli otomobilin üretim alanında inceleme yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:38 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi - Son Dakika
21:36 Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:35 Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]