Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı. Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında F.Z.(29) isimli şahsı yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve toplamda 793.2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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