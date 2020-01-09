Uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan 1 kişiye 12 yıl hapis ve 24 bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan 1 kişiye 12 yıl hapis ve 24 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 4 Eylül'de Mimsin'de düzenlenen operasyonda A.A. 10 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.A. ve avukatı hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözü sorulan A.A., "Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.A.'ya 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis ve 24 bin TL adli para cezası verdi.


Ayrıca, duruşmaya katılan A.A.'nın yakınları, kararın ardından gözyaşı döktü. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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