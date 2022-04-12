Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis

12.04.2022 13:03
Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Erdinç E. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından maddeye el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 yıl 6 ay hapis cezası

'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanan Erdinç A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Erdinç A., uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını ancak satışını yapmadığını söyleyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına kanaat getirerek 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement