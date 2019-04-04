Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanıklara Hapis Cezası
1 saat önce
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir
'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Birsel Ş.,(56) ve tutuksuz olarak yargılanan Gül U.(39) ve suça sürüklenen ve tutuklu olarak yargılanan M.C.C. ile avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan Gül U., Birsen Ş., haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların Gül U. ve Birsel Ş.'nin ayrı ayrı 12 yıl 6 ay, suça sürüklenen çocuk M.C.C. ise 8 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
Olay
Edinilen bilgilere göre olaylar, 2015 yılı Ekim ve Kasım aylarında Zafer Mahallesi
'nde gerçekleşti. Gül U.'nun ikametinde uyuşturucu madde sattığına yönelik yapılan ihbar neticesinde takip başlatan polis ekipleri, eve girip çıkan kişilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Kasım ayında ise yapılan ihbarlar doğrultusunda Birsel Ş.'nin ikametinde ve eve girip çıkan şahıslarda yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tanıklar, Birsel Ş.'nin ikametinde gelen şahıslar, uyuşturucuyu teslim eden çocuk M.M.C., olduğu teşhis etti. Polis
ekipleri olay ile alakalı 3 şüpheliyi gözaltına alırken, Birsel Ş. ve M.C.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:33 Kaynak: İHA
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