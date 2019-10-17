Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis cezası
Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis cezası

Uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis cezası

1 saat önce

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Müslüm Yener ile Dursun Yıldız ve avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Yıldız'ı 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Yener hakkında ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 8 bin 320 lira adli para cezasına hükmetti.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığınca 5 Nisan 2018'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Müslüm Yener gözaltına alınmış, ifadesinde Dursun Yıldız'ın kendisine uyuşturucu satma teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü. Bunun üzerine Yıldız da gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen sanıklar tutuklanmıştı. Sanıklar yargılama sürecinde cezaevinden tahliye edilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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