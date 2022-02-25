Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

25.02.2022 15:28
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Polisin fiziki ve teknik takibinin ardından 14 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında özel harekatçıların da olduğu 180 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda; 1 kilo 634 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 6 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.Emniyetteki sorgulamalarının ardından sekv edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.M.Ç., C.T., A.T., Y.Ç., S.C., Ö.Y., E.A., M.T., F.T., M.A., M.K. ve A.Y., 'organize suç örgütü kurma ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.A. ve R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama - Son Dakika


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