Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.


Şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., 21 gram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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