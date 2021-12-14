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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

14.12.2021 19:51

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.Y., V.A., M.A. ve V.A.'yı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 146 gram bonzai, 105 adet sentetik hap ile uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 12 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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