Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu Muhammed H.'nin evine yapılan baskında esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Gediz Mahallesi'nde bulunan bir evde kalan yabancı uyruklu Muhammed H.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 715 adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ile 46 gram preslenmiş takoz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.