Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

39 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen yabancı uyruklu Pezhman Pour Chaharlang, Mehdi Mustafa ve Aqa Hussain Hussaini'yi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 gram bonzai, 2 adet ecstasy hap, 5 paket halinde 4 gram Afyon sakızı, 4 paket halinde 8,65 gram metamfetamin maddesi ve 0,42 gram skunk maddesi ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehdi Mustafa ve Aqa Hussain Hussaini mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Pezhman Pour Chaharlang ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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