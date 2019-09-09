Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yapan zanlılara operasyon
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Uyuşturucu ticareti yapan zanlılara operasyon

1 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptığı iddia edilen 3 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilirken, şüphelilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan zanlılara operasyon, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptığı iddia edilen 3 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilirken, şüphelilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.


Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 24 kök Hint keneviri, 20 adet ecstacy hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram gelen skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan; 8 adet projektör, 13 adet led Işıklı aydınlatma düzeneği, 6 adet ampullü aydınlatma düzeneği, 1 adet vantilatör, 1 adet tahta üzerine kurulu vaziyette elektrik düzeneği, 1 adet ağız maskesi, 10 kilogram bitki toprağı, 1 şişe azotlu gübre çözeltisi olmak üzere çok sayıda düzenek ve materyal ele geçirildi.


Üç şüpheli şahsı haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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