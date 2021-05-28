'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ - Son Dakika

'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ

28.05.2021 10:01
'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ, System.String[]

İZMİR'de geçen yıl uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis, koruma amaçlı yetiştirilen 7 aylık rottweiler cinsi köpeği buldu.

İZMİR'de geçen yıl uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis, koruma amaçlı yetiştirilen 7 aylık rottweiler cinsi köpeği buldu. Cezaevine giren sahibinin ortada kalması nedeniyle hibe ettiği Buffy adı verilen köpek, polis tarafından sahiplenerek eğitildi, asayiş olaylarında görev alan bir polis köpeği oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Tire ilçesinde, hintkeneviri yetiştirenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hintkenevirini yetiştirip, piyasaya sürdükleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına alan Narkotik polisleri, çiftlikte şüphelilerin kendilerini koruması amacıyla yetiştirmeye çalıştıkları 7 aylık rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. Şüphelilerin tutuklanması üzerine ortada rottweiler, sahibi yazılı olarak bağışlayınca polis tarafından sahiplenildi.

Koruma altına alınarak 'Buffy' ismini verilen köpek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) götürülerek eğitim verilmeye başlandı. Buffy, eğitiminin ardından kısa sürede emniyetin göz bebeği haline geldi. Geçmişte uyuşturucu yetiştiricilerinin çiftliğini ve evini koruyan Buffy, artık polis köpeği olarak hizmet veriyor, operasyonlara katılıyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde köpek idarecisi polis memuru Ramazan Terlemez, "Buffy, operasyon sırasında son anda hayata tutunan bir köpek. Operasyon sırasında uyuşturucu ticareti yapanlara hizmet edip onların evini koruyan bir köpeğin olduğunu tespit ediyorlar. Köpek ortada kalınca hibe yoluyla emniyete kazandırılmış. Kendisine eğitimler verip, hazır hale getirdik" dedi.

'BUFFY TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE GÖREVİNE ÇIKIYOR'

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde çeşitli branşlar için köpek yetiştirdiklerini ve eğitim merkezinde yaklaşık 40 köpeğin eğitim gördüğünü belirten Terlemez, "Yetiştirdiğimiz köpekler aldıkları kurslarla farklı branşlarda görev yapıyor. Buffy rottweiler cinsi bir köpek olduğu için daha çok asayiş devriye hizmetlerinde kullanıyoruz. Toplumsal olaylara müdahale esaslı göreve çıkıyor. Konser, miting ve maç müsabakalarında görev veriyoruz. Çıkacak asayiş olaylarına müdahale ve bastırma noktasında aldığı eğitimin karşılığını veriyor" bilgisini verdi.

'GÜNLÜK SPOR VE SALDIRI EĞİTİMİ YAPIYORUZ'

Köpeklerin eğitimlerinin her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini dile getiren Terlemez, polis için çalışan köpeklerin toplumsal olaylarda karşılaşabileceği durumlarla ilgili senaryolar doğrultusunda çalıştırıldığını dile getirdi.

Terlemez, köpekle yetiştiricisi arasında özel bir bağ oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bizi her gün görmek istiyor, neredeyse haftanın her günü buradayız, beraberiz. Düzenli bir şekilde belli antrenmanları yapması gerekiyor. Hantallaşmaması ve kilosunun artmaması için günlük spor ve saldırı eğitimi yapıyoruz. Toplumsal olaylara nasıl müdahale ediliyor bunu gösteriyoruz. Senaryolara göre çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Fırsat buldukça denize yüzmesi için götürüyoruz, futbol sahasında maç sırasında yapması gerekenler konusunda eğitiyoruz. Toplumsal olaylarla karşılaştığında yüksek seslerden etkilenmemesi için buna yönelik yüksek ve ani seslere alıştırıyoruz."

'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ
'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ
'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ
'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ

Uyuşturucu, Köpek, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'UYUŞTURUCU TİCARETİ' YAPANLARI KORURKEN BULUNAN BUFFY, ARTIK BİR POLİS KÖPEĞİ - Son Dakika


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