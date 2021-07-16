Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu

BURSA'da, taksiyle uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Servet D., gözaltına alındı.

BURSA'da, taksiyle uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Servet D., gözaltına alındı. Servet D.'nin üst aramasında 42 gram metamfetamin, evindeki buzdolabında ise 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Servet D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Servet T.'yi taksiyle uyuşturucu satışı yaparken yakalayarak, gözaltına aldı. Üst aramasında cebinde 42 gram metamfetamin bulunan Servet D.'nin evinde yapılan aramada da buzdolabının içine saklanan 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu - Son Dakika

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