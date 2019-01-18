Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek

1 saat önce

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek.

Ayrıntılar geliyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Cenk Eren, Çağatay Ulusoy, Uyuşturucu Ticareti, Magazin, Güncel
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YORUMLAR (9)
  • Kuzgun: Ünlü diye normal bir vatandaştan daha az ceza almamalı, ünlü diğerlerine ders olsun diye normal bir vatandaştan daha çok ceza almamalı. Aynı suça aynı ceza. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır ADNYZNKOP: sulu beyinlisin. bunları en ağır şekilde ceza almalıdır. 0 0 Yayından Kaldır
  • adımı yaz: neyin yenideni, gariban biri olsa cezaevindeydi bir birlerine teymin ediolar kulanıcıdan yargılanıyor siz bunu böyle yaparsanız öbürleri demeyecekmi neyin peşindesiniz adaletin kılıncı keskindir ortada ceza varsa herkes yatacak kardesim onlar içince zevk gariban içince müptezel ne güzel ülke Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • UFO gören masum köylü: Adalet örümcek ağı gibidir. Küçük sinekler takılır büyüklerse deler geçer boşuna dememişler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALBAYRAK: TABİ YENİDEN GÖRÜLECEK KAÇ KİŞİ ÜZERLERİNDEN EKMEK YİYOR. ADAM NETFİXTE OYNUYOR BİZİ TANITIYOR. TORBACILAR İLE BİRMİ TUTULCAKLAR. . . Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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