Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek

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neyin yenideni, gariban biri olsa cezaevindeydi bir birlerine teymin ediolar kulanıcıdan yargılanıyor siz bunu böyle yaparsanız öbürleri demeyecekmi neyin peşindesiniz adaletin kılıncı keskindir ortada ceza varsa herkes yatacak kardesim onlar içince zevk gariban içince müptezel ne güzel ülke