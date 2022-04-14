Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"

14.04.2022 13:40
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık savunmasında, "Ben cezaevine girdiğimde kızım 6 yaşındaydı, şu an 7 yaşında olmuştur.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık savunmasında, "Ben cezaevine girdiğimde kızım 6 yaşındaydı, şu an 7 yaşında olmuştur. Kızımı göremiyorum. Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, Mustafa Ç. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından maddeye el konulurken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanan Mustafa Ç.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ç., "Maalesef uzun yıllardır uyuşturucu içiyorum ancak ticaretini yapmıyorum. Kimseye uyuşturucu madde satmadım. 9 aydır cezaevindeyim. Ben cezaevine girdiğimde kızım 6 yaşındaydı, şu an 7 yaşında olmuştur. Kızımı göremiyorum. Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" dedi.

8 yıl 4 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanığın "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yaptığına kanaat getirerek, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum

YORUMLAR
500
Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: 'Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum' - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement