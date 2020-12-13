Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı

13.12.2020 01:41

Ele geçirilen malzemelerden detaylar Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı Yakalanan şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı, zanlının 7 farklı suçtan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl...

Ele geçirilen malzemelerden detaylar

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı

Yakalanan şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı, zanlının 7 farklı suçtan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir araçtaki 5 şüpheli, kovalamaca sonucu bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilerin bulunduğu aracı takibe aldı.

Polisleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, bir hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 830 lira, iki ruhsatsız silah ve bunlara ait 12 mermi, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve buna ait 4 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili H.B, Ö.B, A.Ş, Y.F. ve M.C.M. gözaltına alındı.

Öte yandan Ö.B'nin sahte kimlik kullandığı, zanlının 7 farklı suçtan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika


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