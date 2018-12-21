Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Aileye Operasyon
4 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Çarşamba ilçesi Ordu
Mahallesi'nde Zekai S. ve Hakan S'den uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda Zekai S. ve T.Ö'nün içinde olduğu araçta, 220 gram esrar bulundu. Polis
, Zekai S'nin kardeşleri Aydın
S. ve Hakan S'nin yanı sıra yeğenleri Anıl S. ile birlikte hareket ettiğini belirledi.
İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" gerekçesiyle Zekai S, Aydın S, Hakan S. ve Anıl S'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:01 Kaynak: AA
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