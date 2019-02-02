Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddia Edilen Öğrenci Tutuklandı
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üniversite öğrencisi İ.H.B'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
öğrencisi İ.H.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 48 adet satışa hazır skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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