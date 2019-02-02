Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak için uyuşturucu hap getirdiği belirlenen Veli A'nın (25) kullandığı otomobili Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, otomobilin taban döşemesine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ve 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Sürücü V.A., gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

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