Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüphelilere ait adreslerde 201 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu A.B. ve H.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.

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