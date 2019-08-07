Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlıkları toplamı 50,95 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Biri yaşı küçük olmak üzere toplamda 3 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]