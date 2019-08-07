Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlıkları toplamı 50,95 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Biri yaşı küçük olmak üzere toplamda 3 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
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