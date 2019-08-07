Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

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Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi