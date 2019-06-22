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Uyuşturucu ticareti zanlıları tutuklandı

48 saniye önce

Çankırı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti zanlıları tutuklandı, System.String[]
Çankırı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada sokakta durumlarından şüphelenilen G.B.B, E.B. ve M.C.D.'nin üst aramasını yaptı. Arama sonucunda üzerinde satışa hazır ve kağıda sarılı halde bir miktar uyuşturucu çıkan zanlılar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve G.B.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

M.C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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