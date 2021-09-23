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Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" dedi - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" dedi

23.09.2021 08:52
Uyuşturucu ticaretinde yakalandı,

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı adliyede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Satmıyorum, içiyorum ben" diye kendini savundu.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı adliyede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Satmıyorum, içiyorum ben" diye kendini savundu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir şahsın uyuşturucu madde imal edip sattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın Mustafa Ç. (43) olarak kimliğini belirleyen jandarma ekipleri şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Köyde bulunan müstakil eve gerçekleştirilen operasyonda Mustafa Ç. uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 66 gram metamfetamin maddesi, evde ve bahçede yapılan aramada 550 gram kubar esrar ile ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Kubar esrarın bir kısmı da bahçesinde bulunan arı kovanlarının içerisinde bulundu. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Satmıyorum, içiyorum ben" diyen Mustafa Ç., "Gördün mü sattığımı" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Adliyede hakim karşısına çıkarılan Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, 'Satmıyorum, içiyorum' dedi - Son Dakika


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