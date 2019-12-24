Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası alan sanık: "Uyuşturucu içmeseydim, bunlar başıma... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası alan sanık: 'Uyuşturucu içmeseydim, bunlar başıma... - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası alan sanık: "Uyuşturucu içmeseydim, bunlar başıma...

7 saat önce

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, "Uyuşturucu içmeseydim, bunlar başıma gelmezdi" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası alan sanık:

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, "Uyuşturucu içmeseydim, bunlar başıma gelmezdi" dedi.


Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar T.B., İ.P. ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan İ.P., "Haksızlığa uğradım. 5 aydır cezaevindeyim. Uyuşturucu içmeseydim bunlar başıma gelmezdi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.


Diğer tutuklu sanık T.B. de, "Karar yüce adaletin. Bir hata yaptım, pişmanım. Affı siz büyüklerimden diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan İ.P.'ye 10 yıl, aynı suçtan tutuklu diğer sanık T.B.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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