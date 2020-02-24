Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl aldı, yakınlarına

Kayseri'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası alan bir kişi, mahkeme sonunda yakınlarına "Dik duracaksınız" dedi.



Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, H.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.Ş. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan H.Ş., "Yüce adalete güveniyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.Ş.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.



Kararın açıklanmasının ardından H.Ş., mahkeme salonunda duruşmayı izleyen yakınlarına dönerek, "Siz iyi olun ben başka bir şey istemem. Dik duracaksınız" dedi. Sanığın yakınları da, kararın ardından sinir krizi geçirdi. - KAYSERİ