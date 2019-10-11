Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis

55 dakika önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında "Uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Veli K. (33) ile Orhan A.'yı (37) "uyuşturucu ticareti" suçundan 15'ar yıl hapis ve 30'ar bin lira da adli para cezası çarptırdı. Aynı davada yargılanan İ.G. ve H.K. ise beraat etti. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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