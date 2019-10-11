Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis
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Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında "Uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Veli K. (33) ile Orhan A.'yı (37) "uyuşturucu ticareti" suçundan 15'ar yıl hapis ve 30'ar bin lira da adli para cezası çarptırdı. Aynı davada yargılanan İ.G. ve H.K. ise beraat etti. - SAMSUN
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