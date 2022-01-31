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Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis

31.01.2022 18:40
Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 sanık, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 sanık, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan F.A. ve C.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, F.A. ve C.S.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN

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Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis - Son Dakika
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