Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis - Son Dakika
Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis
6 saat önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Taner A., Musa Y. ve Davut T.'yi 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırırken, Çağrı M.Ö. ise beraat etti. - SAMSUN
Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı