Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis

6 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Taner A., Musa Y. ve Davut T.'yi 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırırken, Çağrı M.Ö. ise beraat etti. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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