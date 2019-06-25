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Uyuşturucu ticaretinden 4 zanlıya hapis cezası

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 4 şahıs, 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken 5 kişi ise beraat etti.

Uyuşturucu ticaretinden 4 zanlıya hapis cezası, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 4 şahıs, 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken 5 kişi ise beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 9 şüphelinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Mehmet A.Ö.'yü 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına, Ali S.'yi 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına, Erdal G.'yi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira da adli para cezasına ve Volkan A.'yı 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırırken Selçuk İ., Kudret İ., Uğur T., Emre K. ve Yılmaz K. ise beraat etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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